Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91630
ALTIN
189.750
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.3005
EURO
5.5819

8 Milyon yıllık fosil

ŞEFAATLİ ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu düşünülen çene kemiği fosili bularak, Yozgat Müzesi Müdürlüğü'ne teslim etti.

8 Milyon yıllık fosil

ŞEFAATLİ ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu düşünülen çene kemiği fosili bularak, Yozgat Müzesi Müdürlüğü'ne teslim etti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
9 Okunma
8 Milyon yıllık fosil

Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, tarlasında bulunup, kendilerine teslim edilen fosili incelemeye başladıklarını söyledi. Yozgat'ın değişik bölgelerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, ‘’Yozgat'ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı’’ dedi.

Şenyurt, bulunan fosilin 8 ila 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Şenyurt, mamutun iskeletleri tamamen taşlaşmış, fosil haline geldiğini, diş parçasıyla ilgili gerekli incelemelerin Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi'ndeki farklı hocalara gösterme imkanlarının olacağının altını çizdi. Şenyurt, ‘’Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılamasını umuyoruz. Fosiller birçok müzelerde sergilenen eserlerimizden. Türkiye'deki değişik kültür bakanlığında bu şekilde ayağa kaldırılmış çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinozor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fildişi ile ilgili çalışmaları geliştireceğiz" diye konuştu.

Tarlasını sürerken fosilin traktörün arkasındaki tarım aletine takıldığını belirten çiftçi Alper Düşünceli ise, "Fosilin çene kemiğini buldum. Devamının da olduğunu düşünerek, bulduğum bölgede tarla işlemeyi durdurdum. Yozgat turizmine bir katkım olur" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Su işleri sürüyor
Su işleri sürüyor
Sağlıkçılara Eğitim
Sağlıkçılara Eğitim
İnandık, tam yol ileri
İnandık, tam yol ileri
Yol çalışması sürüyor
Yol çalışması sürüyor
Adliye girişine kavşak
Adliye girişine kavşak
YARALAR SARILIYOR
YARALAR SARILIYOR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim