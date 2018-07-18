8 Milyon yıllık fosil

Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, tarlasında bulunup, kendilerine teslim edilen fosili incelemeye başladıklarını söyledi. Yozgat'ın değişik bölgelerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, ‘’Yozgat'ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı’’ dedi.

Şenyurt, bulunan fosilin 8 ila 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Şenyurt, mamutun iskeletleri tamamen taşlaşmış, fosil haline geldiğini, diş parçasıyla ilgili gerekli incelemelerin Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi'ndeki farklı hocalara gösterme imkanlarının olacağının altını çizdi. Şenyurt, ‘’Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılamasını umuyoruz. Fosiller birçok müzelerde sergilenen eserlerimizden. Türkiye'deki değişik kültür bakanlığında bu şekilde ayağa kaldırılmış çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinozor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fildişi ile ilgili çalışmaları geliştireceğiz" diye konuştu.

Tarlasını sürerken fosilin traktörün arkasındaki tarım aletine takıldığını belirten çiftçi Alper Düşünceli ise, "Fosilin çene kemiğini buldum. Devamının da olduğunu düşünerek, bulduğum bölgede tarla işlemeyi durdurdum. Yozgat turizmine bir katkım olur" ifadelerini kullandı.

