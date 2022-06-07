8 lira olmasını istedi

Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, yaptığı açıklamada çiftçinin durumunu ve açıklanan buğday fiyatlarını değerlendirdi. Başkan Açıkgöz, “Girdi maliyetleri yüzde 300 artmasıyla birlikte 2021 yılında 2 bin 400 liraya sattığımız buğday bugün 6 bin 200 ediyor ama girdi maliyetlerini görünce yine ucuz. Gerekçesi gübre 3 Bin liradan 14 Bin liraya çıktı. Bu sene tohumu 10 bin liraya alacağız. Taban gübresi tonu 18 Bin liradan seyrediyor. 20.20 gübre 10 Bin lira, ekim ayında bu fiyat 12 bin lira olacak. Onun için bugün piyasayı görüyoruz. Zaten şuan piyasalar 7 bin liradan buğday alıyor. Devletimiz 2021 yılında yaptığı hatayı yine yapıyor.”dedi.

9. AYDAN İTİBAREN BUĞDAY 9-10 BİN TL OLACAK

Açıklanan buğday fiyatlarının 9. ayda ton başına 9-10 Bin TL arasında olacağını iddia eden Başkan Açıkgöz, “Şöyle ki 2021 yılında ilk etapta Bin 980 lira açıklamıştı ve TMO bir kilo buğday alamamıştı. Baktı ki piyasa 2 bin 400’lerde seyrediyor, 2 bin 280 TL açıkladı ve yine alamadı. Türkiye’de 5 tane lisanslı depo var ülkemizi bunlar kasıp kavuruyor. Ürünü komple bunlar aldı akabinde devletimize 1 kilo buğday vermediler ve devletimiz gitti 2 bin 280 lira açıkladığı buğdayı 3 Bin 600 liradan Ukrayna’dan getirtti. Bu yıl bakıyoruz devletimiz aynı hatayı yine yapıyor. Bugün bu buğday 9. ayda ben iddia ediyorum 9 ile 10 Bin lira arasında seyredecek. Bugün devletimiz lisanslı depolara düşürmeden kendisi bugün 7 bin 500- 8 Bin lira açıklasa devletimiz çiftçimizin buğdayını alı ve çiftçimizin cebinde kalır. Lisanslı depolarda kalmaz. Lisanslı depolar bugün yine buğday alacak ama ofis 1 kilo buğday alamayacak. Alamayınca ne yapacak yine dışarıdan getirme mücadelesi verecek.”diye konuştu.

UKRAYNA ÇİFTÇİSİ

KAZANANA KADAR BİZİM

ÇİFTÇİMİZ KAZANSIN

“Çiftçi bizim çiftçimiz 3 Bin 400 lira Ukrayna’nın çiftçisi kazanana kadar bizim çiftçimiz kazansaydı.” diyen Açıkgöz, “ Geçen yıl 2 Bin 400 liralık buğdayı 5 Bin 500- 6 Bin liraya sattılar. Böyle yüzde 100 bir ticaret yok. Çiftçi gübre atıyor, çiftçi herk ediyor, çiftçi kazaya çekiyor, çiftçi ilaç atıyor parayı kazanan ülkemizde 5 tane lisanslı depo. Devletimiz babadır. Çiftçimizin babasıdır. Devletimiz bu lisanslı depolara çiftçileri niyet ettirmemeleri gerekir. diyecek ki sende emanete ver sonra sat. Çiftçimiz gırtlağına kadar borçlu, bizim çiftçimiz 8. ayı dört gözle bekliyor bir sürü borcu var hasat dönemi harmana buğdayını indirir indirmez satacak ki borcunu ödesin, bu hale geldi çiftçi. Üretim zorlaştı. Hava şartları malum, kaç gündür yağmur bekliyoruz, yağmur yağmıyor. Buğdayın boyu bir karış, 40 santim. Boyu olmayan üründe ne kadar verim olacak. Yani iç Anadolu da şuan ekin yok. Gerçekten çiftçimiz sıkıntılı. Birde bu dönüme 150- 200 kiloya düşerse çiftçi içinden çıkamaz. Bir dekarın maliyeti Bin 280 lira şu son gelen zamlarla Bin 350 lirayı buldu. 200 kilo buğday alsa 200 çarpı 6, Bin 200 lira yine çiftçimizin 80 lira dönüm başı zararı var. Birde yeniden ekim ayında bu tarlalar ekilecek ve mazotun, gübrenin ne kadar olacağı belli değil. Çiftçimiz bu şekilde tarlasından çıkarsa, hayvancı mandırasından çıkarsa biz hayat boyu ithale muhtaç oluruz. Bunlar olmadan önlenmesi tedbir alınması gerekir. Üretim çok tatlı kelime, üretim, benim canımı sıkma dışarıdan buğday getiririmle olmuyor, olmaz. Hadi canın sıkılsın bugün getiremiyoruz, ülkeler vermiyor. Ne yapmak lazım, elimizdekiyle yetinmemiz lazım, elimizdekine sahip çıkmamız lazım. Bu memleket bizim memleketimiz, bu devlet bizim devletimiz. Bir avuç toprağın peşindeyiz ve bir avuç toprağa da bir yere vermeye niyetimiz yok. Çiftçimiz hala zarar etme pahasına üretmeye çalıyor, buna sahip çıkılması destek olunması gerekiyor. Onun için bugün ki girdi maliyetleri ile bu buğday fiyatının çiftçiyi kurtaracağını düşünmüyorum. En kötü şartlarda 8 Bin lira olması lazım. Çünkü çiftçi eğer gerçekten kilo başına 6 Bin lirasını harcıyorsa 2 bin lira dönüm başına para kalması gerekiyor. Kalmazsa zaten bu çiftçi zaten yaşayamaz, ayakta duramaz. Ekipman yenileyecek, makine yenileyecek. Şartlar ağırlaşıyor artık. Bir pulluğun 4’lü ağzı bugün Bin 800 lira olmuş. 400 dekar bir tarlada 2 kez bıçak ağzı değişiyor o da 3 Bin 600 lira yapıyor. Bu çiftçinin gözükmeyen maliyeti. Bir traktörün rektefesi 30 Bin TL olmuş. Nasıl çıkacak. Yaptırmasa tarlada çalışamıyor, bunları değerlendirerek dikkate alınması gerekiyor. Vatandaşımız şimdi kafasında 2 Bin 500 liralık buğday 6 Bin lira oldu. Ama 5 Bin lira olan mazotta 26 bin lira oldu, 3 Bin liralık gübre 15 Bin lira oldu yüzde 500 zam bunları da görmemiz gerekiyor. Eğer bunlara dikkat edeceksek çiftçimizin buğdayı da yüzde 300 artması lazım. Takdir tabi ki yetkililerimizin ve bugünden sahip çıkılması lazım. Çiftçimizin buğdayı harmana düştükten sonra tüccarın eline bırakmamak gerekir. Bugün bu lisanslı depoculuğu yapanlar bir elin parmak sayını geçmezken bugün çiftçimiz milyonları buluyor. Şimdiden yetkililerimizin sahip çıkması ve gerekli tedbirleri alması lazım” ifadelerini kullandı.

