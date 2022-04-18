Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

8 FiRMAYA CEZA

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü tarafından marketlere yönelik olarak yapılan denetimler neticesinde 2021 yılı sonu ve bu yılın ilk üç aylık diliminde toplam 8 firmaya idari para cezası uygulandı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:11
8 FiRMAYA CEZA

Geçtiğimiz yıl içerisinde 120 markette 830 ürün üzerinde fiyat etiketi denetimi yapılırken, bu sene ise 43 markette 223 ürün üzerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi. Haksız fiyat artışı denetimi kapsamında ise geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 14 markette 18 ürün denetimi gerçekleştirirken, bu sene içerisinde bu denetimlerini sıklaştırdı. Bu sene ilk üç aylık zaman dilimi içerisinde 47 marketin denetimini gerçekleştiren Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 152 ürün üzerinde haksız fiyat artışı denetimi yaptı. Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 3 firmaya idari para cezası uygulayan Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü bu sene ise 5 firmaya idari para cezası uyguladı. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğünce her zaman, diğer kamu kurumları ile de ortak bir şekilde periyodik, ihbar ve süreç odaklı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerince Fiyat Etiketi, Satıştan Kaçınma, Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk denetim faaliyetleri yapıyor. Bu denetim faaliyetleri neticesinde aykırılık tespit edilmesi durumlarında ise Fiyat Etiketi ve Satıştan Kaçınma konusundaki aykırılıklara ilişkin olarak Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Artışı konusundaki aykırılıklara ise Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Kanunun öngördüğü idari para cezaları uygulandığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
8 FiRMAYA CEZAYozgatGazeteHaberNişan18 NisanGündemIlerigazetesiPazartesiGüncelYozgat Ticaret İl Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisler ile sahur
Polisler ile sahur
Terminal Camii
Terminal Camii
EPNi Proje şenliği yapıldı
EPNi Proje şenliği yapıldı
Yozgat için fırtına uyarısı
Yozgat için fırtına uyarısı
Çocuk Gülerse Dünya Güler
Çocuk Gülerse Dünya Güler
Çocuklar ile buluştu
Çocuklar ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim