8 FiRMAYA CEZA

Geçtiğimiz yıl içerisinde 120 markette 830 ürün üzerinde fiyat etiketi denetimi yapılırken, bu sene ise 43 markette 223 ürün üzerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi. Haksız fiyat artışı denetimi kapsamında ise geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 14 markette 18 ürün denetimi gerçekleştirirken, bu sene içerisinde bu denetimlerini sıklaştırdı. Bu sene ilk üç aylık zaman dilimi içerisinde 47 marketin denetimini gerçekleştiren Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 152 ürün üzerinde haksız fiyat artışı denetimi yaptı. Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 3 firmaya idari para cezası uygulayan Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü bu sene ise 5 firmaya idari para cezası uyguladı. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğünce her zaman, diğer kamu kurumları ile de ortak bir şekilde periyodik, ihbar ve süreç odaklı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerince Fiyat Etiketi, Satıştan Kaçınma, Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk denetim faaliyetleri yapıyor. Bu denetim faaliyetleri neticesinde aykırılık tespit edilmesi durumlarında ise Fiyat Etiketi ve Satıştan Kaçınma konusundaki aykırılıklara ilişkin olarak Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Artışı konusundaki aykırılıklara ise Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Kanunun öngördüğü idari para cezaları uygulandığı öğrenildi.