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7’den 70’e el ele

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Kaymakamlık Eğitim Projeleri Destek Programı kapsamında Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle ‘7’den 70’e El Ele’ adlı proje Uzunlu Atatürk İlkokulunda başladı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:33
7’den 70’e el ele

İlk etkinliği çocukların yaşlıları ziyareti ile gerçekleştirilen projeye Kaymakam Recep Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Uzunlu Atatürk İlkokulu 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri katılım sağladı. Projenin amacından bahseden Kaymakam Aydın, ”Proje kapsamında ilk olarak Uzunlu Beldesinde ikamet eden Cevriye Aydoğdu ve Habibe Korkmaz isimli vatandaşlarımızın hanelerini ziyaret ederek sohbet edip istekleri ve sorunlarını dinledik. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve kendilerini değerli hissettirmek için teknoloji ve sosyal yaşamdaki değişimler nedeniyle yaşlılardan kopuk yaşayan çocuklarımızı bir araya getirmeyi ve çocuklar, yaşlılarımız ile birlikte sinemaya giderek ortak etkinlik gerçekleştirilmesini amaçlandı. Öğrenciler yaşlılarımızın elini öperek hayır duasını aldılar sohbet edip yaşlılarımızın nasihat ve önerilerini dinlediler” dedi. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
7’den 70’e El Ele
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