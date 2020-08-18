774 konut satıldı

Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Yozgat' ta 2020 Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, 447 konut ile yüzde 73,15 artarken, bir önceki ay 747 olan konut satışı yüzde 3,61 artarak 774 konut satışı oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 536 konut ile yüzde 69,25, ilk satışların payı ise 238 konut ile yüzde 30,75 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde, Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 45,5, yüzölçümü yüzde 40,8, değeri yüzde 54,8, daire sayısı yüzde 72,9 arttı. Yozgat' ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2020 yılı Ocak - Haziran ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 317 bin 162 metrekare iken; bunun yüzde 68,7’sine tekamül eden 217 bin 927 metrekaresi, konut, yüzde 14,1’ine tekamül eden 44 bin 589 metrekaresi konut dışı, yüzde 17,2’sine tekamül eden 54 bin 646 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yozgat' ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2020 yılı Ocak - Haziran ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 253 bin 643 metrekaresi iken; bunun yüzde 63,4’üne tekamül eden 160 bin 835 metrekaresi konut, yüzde 19,8’ine tekamül eden 50 bin 137 metrekaresi konut dışı, yüzde 16,8’ine tekamül eden 42 bin 671 metrekaresi de ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.