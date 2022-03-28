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7 zanlı tutuklandı

Yozgat Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere kamu görevlileri aracılığıyla uyuşturucu temin edildiği ve cezaevinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:45
7 zanlı tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların yakınları tarafından, kamu görevlileri aracılığıyla "tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde temin edildiği ve cezaevi içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı" bilgisi üzerine Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yozgat merkezli olmak üzere Ankara ve Niğde'de eş zamanlı 'Kurye' operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 11 kişi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. •iha•

Son Güncelleme: 27.03.2022 17:47
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