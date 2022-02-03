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7 yıllık imza

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı'nın 7 yıllık işletmesi için yeni sözleşme imzalandı.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:54
7 yıllık imza

Yozgat Belediyesi, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokolü, yenileyerek Yozgat Çamlık Milli Parkı'nın giriş çıkışları dahil olmak üzere park ve sosyal tesislerinin işletim sözleşmesini imzaladı. Sözleşme Belediye Başkanı Celal Köse ile Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Musa Kaya tarafından imzalar atıldı. Yapılan sözleşmenin bütün halka hayırlı olmasını dileyen Köse; "Milli Parklar 9. Bölge Müdürümüz Musa Kaya ile birlikte Çamlık Milli Parkımızın 7 yıllık işletme kira sözleşmesini imzaladık. Gözbebeğimiz Çamlık Milli Parkımızın turizm potansiyelini arttırmak adına çalışmalarımız sürüyor. Hayırlı olsun’’ dedi.

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