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Yozgat
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7 Kaymakam veda ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:25
7 Kaymakam veda ediyor

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Buna göre Yozgat’a bağlı ilçelerde görev yapan 7 kaymakam ile 2 Vali Yardımcısı, bir Kaymakam adayının da atamaları kararnamede yer aldı. Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık Konya Kadıhanı ilçesine, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş Aydın Sultanhisarı’na, Saraykent Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Van Bahçesaray'a, Çekerek Kaymakamı Hüseyin Kaptan Artvin Yusufeli’ne, Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Van Vali Yardımcısı oldu. Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş Yozgat Valiliği Hukuk Müşavirliğine getirilirken, Akdağmadeni Kaymakamı Mustafa Demir Kütahya Valiliği Hukuk Müşaviri oldu. Yozgat Vali Yardımcısı Hasan Akbulut Elazığ Kaban Kaymakamlığına, Yozgat Valiliği Hukuk İşleri Müdürü Faruk Ekiz de Amasya Vali Yardımcılığına atandı. Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Emine Karataş Yıldız Nevşenhir Acıgöl Kaymakamı oldu. Şanlıurfa Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar Sorgun'a, Elazığ Alacakaya Kaymakamı Fatih Topuz Akdağmadeni’ne, Burdur Altınyayla Kaymakamı Samet Serin Sarıkaya'ya, Çorum Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı Yenifakılı’ya, Mardin Vali Yardımcısı Recep Aydın Boğazlıyan'a, Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Ali Açıkgöz Saraykent'e, Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Hayrettin Buğra Güzel Çekerek ilçesine atandı. Bayburt Demirözü Kaymakamı Engin Tok ise Yozgat Vali Yardımcısı oldu.

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7 Kaymakam Veda Ediyor
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