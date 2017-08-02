7 gün 7 gece!

Yozgat Belediyesi, 03-09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 18. Uluslar arası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal etkinlikleri programını açıkladı. Bu yıl ilk kez kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinliklerin finali, Grup Patika’nın Karadeniz Gecesi programı ile olacak.
Etkinlik programının içeriği şu şekilde:
BİRİNCİ GÜN (03 Ağustos)
Saat 10.00: Yimpaş yanından Cumhuriyet Meydanına kortej yürüyüşü.
Saat 10.30B Açılış konuşmaları. Kavasa-Ahıska-Balkan Türkleri Halk dansları toplulukları. Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları Topluluğu gösterileri.
Saat 18.00: Cumhuriyet Meydanında geleneksel sünnet şöleni.
Saat 21.00: Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası Konseri. Sürmeli Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi.
Saat 22.00: Gökhan Ay konseri.
İKİNCİ GÜN (04 Ağustos)
Saat 10.00: Cumhuriyet Meydanında kaldırım boyama etkinliği.
Saat 18.00: Model uçak gösterisi ve havadan yamaç paraşüt gösterisi.
Saat 19.00: Misafir halk dansları toplulukları ile Yozgat Halk Oyunları topluluğu arasında kültür paylaşımı.
Saat: 21.00 Ferfene Gecesi – Ankara Seymenler Kulübü.
ÜÇÜNCÜ GÜN (05 Ağustos)
Saat 11.00: Bisiklet turu (Protokol ve halk). Kent Parkta geleneksel etli pilav ikramı. Kent Parkta Azerbaycan-Gürcistan-Üsküp Kosova-Ahıska-Balkan Türkleri Halk Dansları toplulukları – Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları topluluğu gösterileri.
Saat 20.30: Azerin’le Kent Konserleri. TRT Avaz Canlı.
DÖRDÜNCÜ GÜN (06 Ağustos)
Saat 09.00: Çamlık 3. Geleneksel Ulusal Dağ Bisikleti Yarışması.
Saat 20.30: Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi.
Saat 21.00: Fasl-ı Nazende. Nazende şarkılar ve Türküler.
BEŞİNCİ GÜN (07 Ağustos)
Saat 18.00: Cumhuriyet Meydanında unutulan çocuk oyunlarının oynatılması. Engelliler arası tekerlekli sandalye ile yarışma.
Saat 21.00: Leyli Gecesi Mandin Müzesi Reyhani Müzik ekibi.
ALTINCI GÜNÜ (08 Ağustos)
Saat 18.00: Yimpaş yanından Cumhuriyet Meydanına çevre temizliği etkinliği. Cumhuriyet Meydanında çam fidanı dağıtımı.
Saat 20.30: Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi.
Saat 21.00: Türk Halk Müziği Konseri. Kubilay Dökmetaş ve Adile Kurt Karatepe.
YEDİNCİ GÜN (09Ağustos)
Saat 10.00: Meyve fidanı dikimi Nohutlu Tepe yolu üzerine.
Saat 20.30: Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi
Saat 21.00: Karadeniz Gecesi Grup Patika.
Yozgat Belediyesi, 03-09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 18. Uluslar arası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal etkinlikleri programını açıkladı. Bu yıl ilk kez kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinliklerin finali, Grup Patika’nın Karadeniz Gecesi programı ile olacak.
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