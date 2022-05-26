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7 bin kişiye eğitim

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü zehrin kullanımını en aza indirmek amacıyla yapmış olduğu etkinliklere devam ediyor.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:38
7 bin kişiye eğitim

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği ekipleri tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne, UYUMA ve Gençlik Modülü projeleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimler kapsamında 7 bin 937 kişiye ulaşıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği ekipleri olarak Yozgat genelinde, uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek, gençleri uyuşturucu madde bataklığından uzak tutabilmek, bilinçli anneler ve aileleri topluma kazandırabilmek, etkin pişmanlık yasalarının tanıtımını sağlamak ve her evde bir Narkotik Polisi var etme anlayışıyla toplumu zehirle mücadelede aktif kılmayı kendine temel hedef edinmiş Narkorehber personelleri tarafından eğitim çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 2022 yılı itibariyle Yozgat genelinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen En İyi Narkotik Polisi Anne, UYUMA ve Gençlik Modülü projelerinin üniversite öğrencilerine kamu görevlilerine ve vatandaşlara olmak üzere toplamda 7 bin 937 kişiye eğitimi verildiği, proje ve faaliyetlerin ulaşması sağlandığı kaydedildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimizi karartan zehir ile mücadele faaliyetlerinin her koşulda kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. 
•Haber Merkezi•

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7 Bin Kişiye Eğitim
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