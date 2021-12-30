7 bin 800 kişiye iş buldu

Açık işlerin yüzde 99,65’i özel sektörden geldi. Bu sürede Yozgat İŞKUR yüzde 80’i erkek, yüzde 20’si kadın 800 kişiyi işle buluşturdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Kovid 19 salgınının yoğun hissedildiği dönemde işçi ve işverene sağlanan kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı koruyan kurumumuz, yeni normalle birlikte çalışmalarını yoğunlaştırmıştır” dedi. Yıldız, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR’un istihdama aracılık etmeye devam ettiğini belirtti. Yıldız, istihdamın yanı sıra İlk 11 ayda işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursu gibi aktif işgücü piyasası programları kapsamında 619 program düzenlendiğini ve bu programlardan 3 bin 161 kişinin faydalandığını ifade etti.