6’ıncı oldu

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi ile BeeM takımının elektrikli otomobil yapımı için işbirliği protokolü imzalayarak, gençlere destek olduklarını hatırlattı. Çakır, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrenciler tarafından kurulan BeeM takımı, ilimizi ve üniversitemizi elektrikli otomobil yarışlarında temsil ederek güzel bir başarı elde ettiler. Tebrik ediyorum’’ dedi.