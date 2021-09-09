672 projeye 14 milyar teşvik

Temmuz ayında yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan projeler 8 binden fazla kişiye istihdam sağladı. Yatırım teşvik belgesi ile işletmeler 4,5 yıl boyunca vergi avantajlarından ve finansman desteklerinden yararlanıyor. Yatırımları desteklemek için sağlanan yatırım teşvik belgesi uygulamasından Temmuz ayında 672 proje yararlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen belgelerle projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 TL olarak açıklandı. Yatırımların 19 bin 407 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

170 projeye 5 milyar lira yatırım

Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım teşvik belgesi listesine göre, Temmuz ayında 170 yatırım teşvik belgesine tamamlanma vizesi verildi. Yatırım işlemi tamamlanan projelerin yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 TL oldu. Yatırım teşvik belgesi kullanan firmalar, 4,5 yıl boyunca kurumlar vergisi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, SGK teşviki, faiz desteği gibi avantajlardan yararlanabiliyor.

8 bin kişiye istihdam sağandı

İşletmelerin teşvik ve destekler konusunda bilinç düzeyinin artmasıyla istihdam ve ihracatta büyük hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu vurgulayan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “Temmuz 2021’de yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan projeler 8 bin 828 kişilik istihdam yarattı. İşletmelerin devlet desteklerinden faydalanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaları ihracat ve istihdam oranlarını artırıyor. Devlet teşvik ve destekleri konularında deneyimli ekibimizle işletmeler için en uygun programları belirleyerek vergi avantajlarından ve finansman desteklerinden faydalanmalarını sağlıyoruz” dedi.