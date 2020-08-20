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65 YAŞA KISITLAMA

Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bazı kısıtlamalar getirdi. Bu yaş grubunun toplu törenlere katılmaları yasaklandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:25
65 YAŞA KISITLAMA

YOZGAT Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üzerindeki risk grubundaki vatandaşların sağlıklarının korunabilmesine yönelik bir dizi kararlar alıp, kısıtlamalar getirdi. Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettiklerine vurgu yapılarak, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları kaydedildi. Bazı vatandaşların düğün, nişan, cenaze gibi sosyal faaliyetlerde,  toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirildi. Kurul, Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla, düğün, kına, nikah, nişan, mevlit,  sünnet gibi toplu olarak bulunmaya neden olacak merasimlere katılımları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi, lunapark, gibi sosyal faaliyetleri ile kalabalık organizasyonlara katılmaları, sosyal mesafeye uyulması zor olan çay ocakları, kahvehaneler gibi yerlere girişleri ile yasak konuldu. Spor merkezleri, spor tesisleri, spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılamayacakları belirtildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşları, AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarında 16.00-18.30 saatleri arasında giriş yapabilecekleri, halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla muaf tutulacakları bildirildi. 07:30-09:30 ile 16:30-18:30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı. Kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha ve Kabahatler Kanunu’nu kapsamında idari para cezası uygulanacağı, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı duyuruldu.  (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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65 YAŞA KISITLAMA
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