645 konut teslim edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından son iki yılda yapımı tamamlanan konutlarla alileler kira derdinden kurtarıldı. TOKİ, piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları uzun vadeli düşük taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ettiği bildirildi. İdare tarafından 2019 ve 2020'de yapımı tamamlanan, yatay mimariyle üretilen, mahalle kültürünü yaşatan, vatandaşları tabiatla buluşturan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. En çok konutun teslim edildiği bölge İç Anadolu oldu. Yozgat'ta 645 hak sahiplerine teslim edildi. Yozgat'ta Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada uygulamaya konulan 643 konut, ticaret merkezi ve bir camiden oluşan proje TOKİ tarafından ihalesinin ardından yer teslimi yapılıp, inşaata başlanıldı.