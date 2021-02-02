Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1492
ALTIN
428.388
DOLAR
7.1790
STERLİN
9.8327
EURO
8.6834

645 konut teslim edildi

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Yozgat’ta 645 konutun teslimi yapıldı, il merkezinde 643 konutun inşaatının devam ettiği bildirildi.

02 Şubat 2021 Salı 00:26
645 konut teslim edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından son iki yılda yapımı tamamlanan konutlarla alileler kira derdinden kurtarıldı. TOKİ, piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları uzun vadeli düşük taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ettiği bildirildi. İdare tarafından 2019 ve 2020'de yapımı tamamlanan, yatay mimariyle üretilen, mahalle kültürünü yaşatan, vatandaşları tabiatla buluşturan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. En çok konutun teslim edildiği bölge İç Anadolu oldu. Yozgat'ta 645 hak sahiplerine teslim edildi. Yozgat'ta Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada uygulamaya konulan 643 konut, ticaret merkezi ve bir camiden oluşan proje TOKİ tarafından ihalesinin ardından yer teslimi yapılıp, inşaata başlanıldı.

Anahtar Kelimeler:
645 Konut Teslim Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADINLAR BOŞ DURMUYOR
KADINLAR BOŞ DURMUYOR
Özel İdareden kira indirimi
Özel İdareden kira indirimi
YOZGAT KONULU FiLM
YOZGAT KONULU FiLM
Yalnız yaşayan kadınlara ziyaret
Yalnız yaşayan kadınlara ziyaret
Hayırseverlere teşekkür
Hayırseverlere teşekkür
Sorgun’a Tır Parkı
Sorgun’a Tır Parkı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim