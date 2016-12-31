600 yangına müdahale edildi

2016 yılı içerisinde Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 600 yangına müdahale ettiklerini vurgulayan İtfaiye Müdürü Eyüp Albayrak, itfaiye ekiplerinin en çok karşılaştıkları ot ve anız yangınlarından yakındı ve vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulundu.

2017 yılı hasat mevsiminde ot ve anız yangınlarının önüne geçmek için cezai işlemlere başlanılacağına işaret eden Albayrak, “2016 yılı içerisinde 42 personel ve 11 aracımızla, yangınlara müdahale ettik. Bu yıl içerisinde tahmini 600 yangına müdahale ettik. Bu yangınların çoğunu ot ve anız yangınları oluşturdu. Bu nedenle yeni yılla birlikte anız yangınlarında bir tür önlemler almak zorundayız. Bu tür yangınlar hem itfaiyeye hem de doğaya, toprağa ve içerisinde yaşayan canlılara çok büyük zarar verdiği için tarımla uğraşan vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bunların yanı sıra cezai işlemler uygulamak için meclisimizden bir karar çıkartacağız. Anızdan dolayı oluşacak yangınlardaki tarla sahiplerinden dönüm başına cezai müeyyide anlamında Belediye Meclisinin belirleyeceği ücret talep edilecek. 2017 yılının hasat mevsiminde anız yakana cezai işlem uygulanacak” dedi.