600 kişi istihdam edilecek

Başvuruların 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında İşkur İlMüdürlüğüne yapılabileceği gibi, www.iskur.gov.tr internet adresinden de yapılabileceği kaydedildi. İstihdam edilecek kişiler, ilgili tarihlerde başvuranlar arasından yüzde 100 kura yöntemi ile belirlenecek. Temizlik görevlileri için öngörülen işe başlama tarihinin 8 Ekim 2018 olduğu, güvenlik görevlisi mesleğinde TYP kapsamında alımların ise ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.