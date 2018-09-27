60 yaşında örnek oldu

Kızı yaşındaki öğrencilerle aynı sırada oturdu, ders gördü, onlarla yemek yiyip tenis oynadı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı sonunda ise üniversiteden mezun oldu. Liseyi ikinci sınıftan terk ederek ailesinin kararıyla evlenen Hülya İpek, içinde bir ukde olarak kalan üniversite hayalini 55 yaşında tattı. Tekrar okumaya karar veren ve öncelikle yarım bıraktığı liseyi Avcılar Öğretmen Yahya Velioğlu Özel Akşam Lisesinde okul birincisi olarak tamamlayan İpek, üniversite sınavına girdi ve sınavdan 365 puan alarak 2013 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi'ne yerleşti. İlim ‘Çin'de de olsa gidip alınız’ düsturu ile hareket eden ve azmi ile gençlere örnek olan Hülya İpek, Vali Kemal Yurtnaç’ı ziyaret etti. 10 yıl önce Kur'an-ı Kerim'le tanıştığını, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumak ve anlamak, dinini daha iyi öğrenmek amacıyla arayışlara girdiğini ifade eden İpek, “Bunu başarmanın yolunun ilk olarak liseyi okumak, daha sonra da akademik eğitim almaktan geçtiğini düşündüm. İlk olarak akşam lisesine kaydoldum. Gerçekten hocalarıma çok teşekkür ediyorum, benimle çok uğraştılar. Arkadaşlarım 14-15-16-17 yaşlarındaydı. Çok güzel vakit geçirdik, onlar da benden bir şeyler aldılar çünkü akşam liseleri problemli öğrencilerin okuduğu bir okuldu. Onlar önce üniversite okumak istemiyorlardı fakat bendeki bu azmi görünce fikir değiştirdiler. Birçoğu da üniversitede güzel yerleri kazandı. O yüzden de çok mutlu oldum” dedi.

AZMİMLE ÖRNEK OLDUM

Üniversiteyi kazanabilmek için önce dershaneye gittiğini, daha sonra 3 ay hiç kimseyle görüşmeden sürekli ders çalıştığını kaydeden İpek, “Derslerde hocalarımı dinledim, evde tekrarlarımı yaptım, yardımcı kitaplar aldım ve sürekli çalıştım. Daha sonra üniversite sınavına girerek Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesini kazandım. Bu süreçte başta kızım olmak üzere yakınlarım destek oldular. Bazı arkadaşlarım da benden ayrılmak istemedikleri için belki de gitme ne yapacaksın bu saatten sonra ne olacaksın dediler. Fakat ben kararlı olduğum için üniversiteye kaydımı yaptırdım. Hatta bu azmim, başta kendi kızım olmak üzere yeğenlerim ve arkadaşlarımdan bazılarının ikinci üniversiteye başlamalarına vesile oldu. Liseye başlayanlar var, hatta ilkokul diploması almamış yaşı geçmiş insanlara örnek oldum” diye konuştu.

BÜTÜN DERTLERİ

UNUTTUM

Üniversiteye kayıt yaptırıp derslere başladıklarında kendini gören sınıf arkadaşlarının şaşırdığını ifade eden İpek, “Arkadaşlarım beni görünce önce şaşırdılar ama çok güzel kabul ettiler, onlara çok teşekkür ediyorum. Üniversiteli olmak çok güzel bir duyguydu ve kendimi çok farklı hissediyordum. İlimle uğraşırken bütün dertleri unutuyorum, bir canlılık geliyor. Kolesterol, şeker, tansiyon hiçbir problemim kalmadı. Bu duruma doktorum bile şaşırdı ve tebrik etti. Üniversite bir defa beyin olarak gençleştirdi, Kur'an-ı Kerim gençleştirdi. Üniversite okumak çok güzel bir duygu gençlik çok güzel, gençlerin hareketliliğiyle enerji alıyorum. Gerçekten hepimiz geçirdik o yaşları, o yaşlardaki heyecanlar çok farklı oluyor. Onların heyecanını ben de yaşadım. Onlarla beraber yeniden belki de yaşayamadığım gençliğimi yaşadım” şeklinde konuştu.

GENÇLERE ‘OKUYUN’

TAVSİYESİ

Gençlere okumalarını tavsiye eden İpek, “Gençlere okumayı tavsiye ediyorum, kesinlikle bırakmasınlar, kesinlikle benim gibi geç kalmasınlar. Yaşındayken vaktindeyken okusunlar, mutlaka okusunlar” dedi.

Üniversiteyi bitirdiğini ve yüksek lisans yapacağını kaydeden İpek, “Ben üniversiteyi kazandığımı umrede öğrendim. Kabe’nin karşısında Rabbime dua ediyordum. ‘Allah’ım bana ilmimi en güzel bir şekilde alacağım bir yer nasip et’ diye dua ettim ve ardından bana bir telefon geldi. Yozgat Bozok Üniversitesini kazandım. Burası benim Allah tarafından kabul olunmuş bir duam oldu. Üniversiteye geldim Yozgat’ta okudum ve bitirdim. Şimdi yüksek lisans yapacağım. Daha sonra ise inşallah hedefim doktora yapmak” diye konuştu.

YOZGAT’I

ÇOK SEVİYORUM

Yozgat’ı çok sevdiğini ve ikinci memleketi olduğunu aktaran İpek, “Yozgat gerçekten çok güzel bir memleket. İnsanları çok cana yakın ve misafirperver. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a dönmedim ve burada yaşamaya devam ettim. Yaşamaya da devam edeceğim inşallah. Üniversitemiz çok güzel, hocalarımız çok iyi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ve İlahiyat Fakültesi görevlileri bizlere çok yardımcı oldular. Bize verdikleri desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HERKESE ÖRNEK

OLABİLECEK BİR

DAVRANIŞ

Vali Kemal Yurtnaç ise Hülya İpek’in herkese örnek olabilecek bir davranışta bulunduğunu belirterek, “İlmin ve öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel örneklerinden bir tanesi Hülya İpek ablamız. İlk başta liseyi dışardan okumuş ve 55 yaşında girdiği üniversiteyi de 60 yaşında bitirmiş. Şimdi ise yüksek lisans yapacak. İnsan doğduktan ölümüne kadar kendini geliştirmek için çalışmalı. Bunu da Hülya İpek tüm Türkiye’ye gösterdi. Öte yandan Yozgat’tan göç edilirken Bandırmalı birinin Yozgat’ta okuduktan sonra buraya yerleşmesi Yozgat’ın dışardan gelen insanları ne denli kucakladığının da bir göstergesi olmuştur. Herkes memleketine sahip çıkmalı. Ben Hülya İpek’i gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerin de bu davranışı örnek almasını istiyorum” dedi.