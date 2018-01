60 milyonluk tesis

Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombina Müdürü iken, Sincan kombinasına atanan Mehmet Tekinöz veda toplantısı düzenleyerek, Yozgat’taki görevini sonlandırdı. Tesis hakkında bilgilendirme yapan Mehmet Tekinöz, Et ve Süt Kurumu’nun özelleştirmeden sonra yeniden kamuya geçiş sürecini hatırlattı. Bu süreçte Türkiye’de ilk kamuya geçen kombinanın Yozgat olduğunu bildiren Tekinöz, “ O süreçte devlet buraya 30 milyon lira ödeyerek yeniden devralmıştı. Devraldıktan sonra ise yeniden bir 30 milyon lira daha harcayarak üretime başladı” dedi.

Mehmet Tekinöz, Yozgat’a 60 milyon liralık bir yatırım yapılmasıyla birlikte, kombinanın Yozgat istihdamına da önemli katkı sunduğunu ifade etti. Mehmet Tekinöz, Et ve Süt Kurumu’nda ileriki yıllarda süt ünitesinin de devreye gireceğini hatırlatarak, “Burada süt ünitemizin de bacasının tüttüğünü görürüz. Ayrıca bir cami projesi başlatmıştık, camimizde de inşallah ezanımız okunur. Görev sürem boyunca özveriyle çalıştım. Kombinamız benden sonrada aynı verimlilikle çalışacaktır” diye konuştu.