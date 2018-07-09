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6 Okula beyaz bayrak

SARIKAYA ilçesinde 6 okul Beslenme Dostu Okul Programı sertifikası ve beyaz bayrak aldı.

6 Okula beyaz bayrak

SARIKAYA ilçesinde 6 okul Beslenme Dostu Okul Programı sertifikası ve beyaz bayrak aldı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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6 Okula beyaz bayrak

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Programı’ projesi kapsamında Yozgat İl genelinde belirlenen kriterlere uyan 34 okulun Beyaz Bayrak, Pirinç Levha ve Sertifika, 34 okulun ise Beslenme Dostu Okul Programı Sertifikası almaya hak kazandığını hatırlattı. Yoldaş, ‘’İlçemizden 6 okulumuz Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazanırken, 1 okulumuz da Beslenme Dostu Okul Programı Sertifikası almaya hak kazanmıştır’’ dedi.

Yoldaş, iki yıl öncesinde İlçede sadece bir okul Beyaz Bayrak sahibi iken, şu an itibariyle Beyaz Bayrak sahibi okul sayısının 9’a çıktığını, Beslenme Dostu Okul Programı Sertifikasına sahip hiç okul bulunmazken, şu an itibariyle ilgili sertifikaya sahip bir okulun bulunduğunu ifade etti.

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