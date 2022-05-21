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59 ülkeye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından bu yılki Kurban hisse bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:18
59 ülkeye yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu yıl Kurban hisse bedelini 2 bin lira olarak belirlediklerini ifade eden Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammet Emin Erbek, mevcut ekonomik koşullar ve 59 ayrı ülkede yapacakları kurban organizasyonu hesaba katarak uzun uğraşlar sonucu hisse bedelini belirlediklerini söyledi. Yozgat halkını, kurulduğu günden bugüne Türk milletinin güvenini kazanan İHH İnsani Yardım Derneği aracılığı ile kurban bağışı yapmaya davet ettiklerini dile getiren Erbek, bu Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahipleri, unutulanlar ve mazlumlar için yola çıktıklarını belirtti.  2021 yılında yapılan destek ve bağışların Türkiye ile birlikte 65 ülkede, 62 bin 62 hisse kurbandan 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibinin faydalandığına değinen Erbek, Türkiye ile birlikte 20 ülkede 61 bin 836 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk ile annelerinin yüzünün yeni bayramlık kıyafetleriyle güldüğünü aktardı. Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği olarak bu yıl Lübnan'daki kurban organizasyonuna vekâlet edeceklerinden bahseden Erbek, gerek Lübnan gerekse dünyanın 59 farklı ülkesinde yapacakları kurban organizasyonuna Yozgat halkının bağış yapmasını beklediklerini vurguladı. Kurban çalışması yapılacak ülkeleri sıralayan Erbek, Orta Doğu’da; Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, İran, Ürdün, Tunus, Mısır: Afrika’da; Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Zimbabve, Esvatini, Cibuti: Orta Asya ve Kafkasya’da; Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan: Güney Asya’da; Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya (Açe), Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir): Balkanlar Ve Avrupa’da; Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Ukrayna (Kırım) ve Amerika’da Kolombiya’da çalışma yapacaklarını aktardı. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
59 ülkeye Yardım
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