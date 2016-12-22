58 şehit için 58 hatim

Diva-Sen Yozgat Şube Başkanı Osman Taşçı ve yönetim kurulu üyesi din görevlileri İstanbul ve Kayseri’deki hain saldırılırda şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımız için hatim duası okudu.

Önceki gün sendika binasında bir araya gelen din görevlileri hatim dualarını şehitlerin ruhlarına hediye etti.

Diva-Sen Şube Başkanı Osman Taşçı; “İstanbul’daki hain terör saldırısının şehidi 58 kardeşimiz, vatan evladı için okuduğumuz duaları hediye edelim istedik. Onlara bu gün için yapabileceğimiz en kıymetli şey birlik ve beraberlik içerisinde onlar için dua etmek. Bizim dualarımız, birlik ve beraberliğimiz temelinde anlam kazanır. İnşallah okuduğumuz hatim duaları gerçek yerine ulaşır. Birliğimiz dirliğimiz bozulmasın, Allah vatanımıza göz dikenleri kahretsin” diye konuştu.