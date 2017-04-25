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57. Alay için yürüdüler!

25 Nisan 2017 Salı 23:59
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Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘57. Alay Vefa Yürüyüşü’ Yozgat’ta da yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

57. Alay için yürüdüler!
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, İl  Müftüsü Salih Sezik, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürlerimiz, KYK Yurtlarında kalan öğrenciler ve sporcuların katıldığı yürüyüş Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınan sabah namazı ile başladı.
Cami çıkışında katılımcılara çorba ikram edildi.
Çorba ikramının ardında yaklaşık bin katılımcı ile birlikte 102 metre Türk Bayrağı açılarak  Yozgat Şehitliğine tekbirlerle yüründü.
Şehitliğe gelen gençler, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek, dua etti. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2 yıldır 81 ilde Çanakkale Vefa yürüyüşünü düzenlediğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer,
"Yozgat’ta  sabah namazından itibaren programımızı düzenledik. Çanakkale’yi kısa sürede anlatmak çok zor bir olay. Her Türk genci Çanakkale’yi görmesi gerekli. Birçoğumuzun 57. Alayı okuyup duygulanmaması mümkün değil. Yaş ortalamaları 24 olan 628 kişi 25 bin kişiye karşı mücadele ediyor. Bu mücadelenin sonunda da hiçbir ferdi sağ kalmamıştır ve başarıları bütün tarihimize yansımıştır. 57. Alay Vefa Yürüyüşüne katılan halkımıza, öğrencilerimize ve sporcularımıza teşekkür diyoruz.” dedi.        
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