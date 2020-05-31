Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105520
ALTIN
379.357
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605

54’üncü yıla ulaştık

İleri Gazetesi 54’üncü kuruluş yıldönümünde 55’inci yıla ulaşacağı günün planlamasını yapıyor.

31 Mayıs 2020 Pazar 23:53
54’üncü yıla ulaştık

YOZGAT’ta günlük, vasıflı, ofset baskılı yayınlanan ilk gazete olma unvanını da elinde bulunduran İleri gazetesinin bugün kuruluşunun 54’üncü yıldönümü.  Gazete yönetiminin aldığı karar gereği, İleri Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünün her 5 yılda bir kutlanmasına karar verildi. O nedenle bugün kuruluş yıldönümümüzü duyurmakla yetinirken, önümüzdek yıl kutlayacağımız 55’inci yıldönümümüze ilkelerimizden taviz vermeden, yeniliklerle çıkabilmenin planlamasına da başlanıldı. Gazetemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm okurlarımıza verdikleri destekten, duydukları güvenden ötürü teşekkür ediyoruz. Korona Virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle haftada iki gün kağıt baskılı olarak yayınlanan İleri Gazetesi, bu sürecin sona ereceği günü de iple çekmektedir.
İLK TEBRİK
İleri Gazetesi’nin kuruluşunun 54’üncü yıldönümü nedeniyle ilk tebrik, Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar’dan geldi. Bayraktar, gazetemiz sahibi Mükremin Kayhan'a gönderdiği kutlama mesajında, ''Yayın hayatına başladığı 1 Haziran 1967 tarihinden bugüne, yerel basınımızın güzide bir temsilcisi olarak önemli bir hizmeti yerine getiren İleri Gazetesi'nin tüm yönetici ve çalışanlarını kuruluş yıldönümü münasebetiyle kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
54’üncü Yıla Ulaştık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köktürk de aramızda
Köktürk de aramızda
Yardım bekliyorlar
Yardım bekliyorlar
Restoran, kafeler ve kahvehanelerde sancılı açılış
Restoran, kafeler ve kahvehanelerde sancılı açılış
Dünya Tütünsüz Günü…
Dünya Tütünsüz Günü…
Kadrolu-sözleşmeli ayrımına tepki
Kadrolu-sözleşmeli ayrımına tepki
Araç sayısı düştü
Araç sayısı düştü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim