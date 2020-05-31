54’üncü yıla ulaştık

YOZGAT’ta günlük, vasıflı, ofset baskılı yayınlanan ilk gazete olma unvanını da elinde bulunduran İleri gazetesinin bugün kuruluşunun 54’üncü yıldönümü. Gazete yönetiminin aldığı karar gereği, İleri Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünün her 5 yılda bir kutlanmasına karar verildi. O nedenle bugün kuruluş yıldönümümüzü duyurmakla yetinirken, önümüzdek yıl kutlayacağımız 55’inci yıldönümümüze ilkelerimizden taviz vermeden, yeniliklerle çıkabilmenin planlamasına da başlanıldı. Gazetemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm okurlarımıza verdikleri destekten, duydukları güvenden ötürü teşekkür ediyoruz. Korona Virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle haftada iki gün kağıt baskılı olarak yayınlanan İleri Gazetesi, bu sürecin sona ereceği günü de iple çekmektedir.

İLK TEBRİK

İleri Gazetesi’nin kuruluşunun 54’üncü yıldönümü nedeniyle ilk tebrik, Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar’dan geldi. Bayraktar, gazetemiz sahibi Mükremin Kayhan'a gönderdiği kutlama mesajında, ''Yayın hayatına başladığı 1 Haziran 1967 tarihinden bugüne, yerel basınımızın güzide bir temsilcisi olarak önemli bir hizmeti yerine getiren İleri Gazetesi'nin tüm yönetici ve çalışanlarını kuruluş yıldönümü münasebetiyle kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim'' dedi.