540 kişiye istihdam

Aralık ayının ilk yarısında Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Dönsa Tekstil arasında Çorap Örme Makinesi Operatörü mesleğinde 11 kişilik, Öztürk Konfeksiyon ile Makineci mesleğinde 19 kişilik, Royal Soyak Gıda firması ile Garson mesleğinde 12 kişilik programlar başta olmak üzere 38 programda 91 kişi ile protokol imzalandı. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat’ın büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini, 2021 Yılı ilk 11 ayda 540 kişinin İşbaşı Eğitim Programları aracılığıyla istihdam edildiğini söyledi. Yıldız, ‘’İşbaşı eğitim programları aracılığıyla gerçekleşen istihdamlarımızın yüzde 29’unu imalat sektöründe yer alıyor. Buradan hareketle bu programların özellikle üretim faaliyetlerimize bir güç vermektedir. Protokollerimizin işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz’’ dedi.