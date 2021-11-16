506 konut satıldı

Yozgat’ta 506 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 0,4 pay aldı. Türkiye genelinde 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 14,9 artarak ve bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalarak 137 bin 401 adet oldu. 2021 yılı Ekim ayında Yozgat’ta satılan konutlardan ipotekli olarak satılanların oranı yüzde 15,2 oldu. İpotekli satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 azalarak 77 adet oldu. Türkiye genelinde Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. 2021 Ekim ayında Yozgat'ta diğer satış türleri sonucunda 429 konut el değiştirdi. Yozgat’ta 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla toplam konut satışları içindeki diğer konut satış payı yüzde 84,8 olurken Türkiye genelinde bu oran yüzde 79,6) olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ekim ayında Yozgat'ta satılan konutların 245 adedi ilk satış olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ekim ayında Yozgat'ta satılan konutların 245 adedi ilk defa satılırken, 261 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta 2021 yılı Ekim ayında toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 48,4 iken, ikinci el satışların payı ise yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5, ikinci el satışların payı ise yüzde 69,5 oldu. Yozgat'ta 2021 yılı Ekim ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre azaldı. 2021 yılı Ekim ayında Yozgat’ta ikinci el olarak satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 261 adet oldu. Türkiye genelinde ise ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 95 bin 487 adet oldu.