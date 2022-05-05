Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

500 personel görev yaptı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 66 kavşakta 500 personel ile gerek şehir merkezinde gerekse bölge genelinde sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:12
500 personel görev yaptı

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar tekrar yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı. Sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak isteyen Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Yorulunca mola verin hayata mola vermeyin’ projesini hayata geçirdi. Emniyet ekipleri, sürücülerin sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için araçları durdurarak sürücüleri sık sık mola vermeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Doğu illerinden batı illerine doğru trafik akışının yaşandığı Yozgat-Ankara karayolunda trafik havadan görüntülendi. Ankara’dan Yozgat’a gelen Yurdal Şimşek, emniyet ekiplerinin uygulamasını beğendiğini söyleyerek, “Kendi güvenliğimiz için dikkatli olmamızı söylediler. Yorgun ve uykusuz araç kullanmamamızı, emniyet kemerimizi takmamızı ve sık sık mola vermemizi istediler” dedi.
Sürücü Turhan Küçükmurat ise Uşak’tan Yozgat’a bayram tatili için geldiklerini belirterek, “Güvenliğimiz için uygulama gayet olumlu, kazaların önlenmesi amacıyla yapılan uygulama için emniyetimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Uygulamayı kazaların önlenmesi açısından olumlu bulduğunu belirten Can Yıldız isimli sürücü ise, “Gayet güzel bir uygulama olması gerektiği gibi. Ankara’dan buraya gelene kadar birçok noktada uygulama var. Sağlıklı bir şekilde geldik. Emniyet ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler amiri Komiser Murat Akçaoğlu da, “Öncelikle tüm yol kullanıcılarımıza kazasız, belasız yolculuklar diliyorum. Uygulama alanına aldığımız tüm sürücülerimize öncelikle ‘Bayramınız kemerli olsun ve yorgunluktan ölmeyin’ diyoruz. Uzun yol kullanıcılarımıza 200 kilometrede bir durup mola vermelerini tavsiye ediyoruz. Kazaların çoğu özellikle bu yolda, tek taraflı yoldan çıkma şeklinde olan kazalar. Bu kazaların ana sebebi de yorgun, dikkatsiz ve uykulu bir şekilde araç kullanmak. Bunların önüne geçmek amacıyla da ilimiz sınırlarındaki tüm yol ağında gerekli tedbirleri aldık. Kaza yoğunluğuna göre 5 ila 10 kilometre arasında bir ekibimiz bulunuyor. 333 kilometrelik yol ağımızda belirlediğimiz 66 noktada 500 personelimiz ile vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde bayram tatilini tamamlamaları için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. •İHA•

Anahtar Kelimeler:
500 Personel Görev YaptıIl Emniyet MüdürlüğüTrafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürlüğü500 PersonelRamazan BayramıYozgatIlerigazetesiHaber05MayısPerşembe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAYRAMDA 2 CAN
BAYRAMDA 2 CAN
Yozgat'ta 1 Mayıs’ı kutladılar
Yozgat'ta 1 Mayıs’ı kutladılar
ULAŞIM AKSADI
ULAŞIM AKSADI
‘içişlerine müdahale edemezler’
‘içişlerine müdahale edemezler’
Vatandaşlarla bir arada
Vatandaşlarla bir arada
Çocuklar gibi şendik
Çocuklar gibi şendik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim