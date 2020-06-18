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500 Bin müşteriye SMS

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Pandemi döneminde müşterilerinin yanında yer aldı.

18 Haziran 2020 Perşembe 01:23
500 Bin müşteriye SMS

KOVİD-19 döneminde müşterilerinin her türlü ihtiyacına yanıt vermek üzere özverili bir çalışma sergileyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik, bu dönemde 500 bini aşkın müşterisine bilgilendirme amaçlı SMS gönderdi. Evde kalmanın önemli olduğu bu süreçte CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in online uygulamalarına yoğun bir ilgi gözlenirken e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin sayısı 2,5 kat arttı. Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına alırken elektrikle ilgili hizmetleri aksatmadan sürdürmek üzere özverili bir çalışma sergileyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik, müşterilerinin pandemi döneminde de yanındaydı. Bu zorlu dönemde 500 binin üzerinde müşterisine bilgilendirme amaçlı SMS gönderen şirket, online hizmetleri ile de öne çıktı.
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Kovid-19 salgını nedeniyle bir yandan 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçici olarak Müşteri Hizmet Merkezlerinde çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak düzenledi diğer yandan da müşterilerine sosyal medya, afiş ve SMS ile ulaşarak ‘işlemlerinizi evden çıkmadan online yapabilirsiniz’ bilgilendirmesinde bulundu.
BİLGİLENDİRME YAPILDI
CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Ülke olarak geçtiğimiz zorlu dönemde vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan işlem yapmaları çok önemliydi. Abonelerimizin Müşteri Hizmet Merkezlerimizde (MÜHİM) gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını online olarak yapabilecekleri bilgisini çeşitli mecralar üzerinden paylaştık. Bununla ilgili faturalara bilgilendirme mesajları koyarken bizdeki bilgileri güncel olan 500 binden fazla müşterimize SMS göndererek tüm başvurularını online olarak yapabileceklerini duyurduk. Şirketimiz, e-Devlet portali üzerinden de işlemlerin yapılmasına yönelik altyapısını daha önceden tamamlayarak hizmet vermeye başlamıştı. Yapmış olduğumuz bu bilgilendirmeler neticesinde, e-Devlet kullanım oranı 2020 yılının ilk 2 ayına göre 2,5 kat artış gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

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500 Bin Müşteriye SMS
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