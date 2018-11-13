5 sürücüye 25 bin 10 lira ceza

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki farklı kavşaklarda drift yapan araçlar, MOBESE kameralarınca tespit edildi. Polis ekipleri, drift yaptığı belirlenen 5 sürücüye 5 bin 10'ar liradan toplam 25 bin 50 lira ceza kesti. Ayrıca, sürücülerin ehliyetine 2 ay el konuldu, araçlar da 2 ay trafikten men edildi. Öte yandan iki aracın çarpışma anı da kameralara yansıdı.