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5 sürücüye 25 bin 10 lira ceza

YOZGAT'ta ‘drift’ yapan 5 sürücüye 25 bin 50 lira trafik cezası yazıldı.

5 sürücüye 25 bin 10 lira ceza

YOZGAT'ta ‘drift’ yapan 5 sürücüye 25 bin 50 lira trafik cezası yazıldı.

13 Kasım 2018 Salı 07:34
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5 sürücüye 25 bin 10 lira ceza

 Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki farklı kavşaklarda drift yapan araçlar, MOBESE kameralarınca tespit edildi.  Polis ekipleri, drift yaptığı belirlenen 5 sürücüye 5 bin 10'ar liradan toplam 25 bin 50 lira ceza kesti. Ayrıca, sürücülerin ehliyetine 2 ay el konuldu, araçlar da 2 ay trafikten men edildi.  Öte yandan iki aracın çarpışma anı da kameralara yansıdı.

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5 Sürücüye 25 Bin 10 Lira Ceza
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