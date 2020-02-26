5 Projeye Oran desteği

'Mesleki Eğitim Mali Destek Programı'na Yozgat’ta 18 başvuru yapıldığı, bunlarda 5’inin destek almaya hak kazandığı açıklandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısına Sivas Valisi Salih Ayhan’ın başkanlığında Sivas’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri ve Sivas üyeleri ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik te katıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 'Mesleki Eğitim Mali Destek Programı'na başvuruların 2 Aralık tarihinde son bulduğunu, Sivas ve Kayseri'den 27, Yozgat'tan ise 18 olmak üzere toplam 72 başvuru alındığını söyledi. Vali Ayhan, meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve mesleki çatı kuruluşlardan bütçesi 9 milyon lira olan program için toplam 39 milyon lira yatırım teklifi alındığını ve destek almaya hak kazanan projelerin ilan edildiğini kaydetti. Program kapsamında Kayseri'den 8, Sivas'tan 6, Yozgat'tan ise 5 proje olmak üzere toplam 19 projenin destek alacağını söyleyen Vali Ayhan, "Proje sahibi mesleki ve teknik eğitim veren okullarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ajansın güdümlü proje olarak yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam etmekte olup bugün de Yozgat İl Özel İdaresinin başvuru sahibi olduğu 'Sarıkaya ve Sorgun Jeotermal Su Toplama Merkezi' projesinin fizibilitesi yönetim kurulumuzda görüşülecek olup bakanlığa gönderilecektir “ dedi. Vali Ayhan, 'Kırsalda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerinin Sağlanması' projesi kapsamında kadın istihdamının artırılması ve kadınların ürettiği ürünlerin pazarlama imkânlarının geliştirilmesi, katma değerli tarım ve hayvancılık uygulamalarının desteklenmesi, organik tarım konusunda çiftçilerin bilinç seviyelerinin yükseltilmesi ve kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi konularında faaliyetler yürütüleceğini söyledi. Vali Ayhan, 'İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi' kapsamında ise bölge illerinde İmalat sanayiindeki tasarım ekosisteminin geliştirilmesi, İmalat sanayiindeki süreç ve kaynak verimliliğinin artırılması, imalat sanayiindeki firmaların kurumsallaşma düzeylerinin artırılması ve sanayide dijital dönüşümün sağlanması ve pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi konularında çalışmalar yapılacağını belirtti. Vali Ayhan, "Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi, projesinde ise kış turizmi altyapı imkânlarının iyileştirilmesi ve kış turizmi odaklı tesisler için turizmi 12 aya yaymak, sağlık ve termal turizm altyapısının geliştirilmesi ve tanıtımının yapılması konularında faaliyetler olacaktır. Her 3 konu da bölge illerimiz için ekonomik anlamda büyük bir potansiyel ve fırsat barındırmakta olup Ajansın faaliyetlerinin etkin olması için diğer kurumlar ile işbirlikleri içinde çalışmalarını devam ettirmesi önem arz etmektedir. Ajansımızın çalışmalarının bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.