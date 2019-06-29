Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832

5 kişi yaralandı

YOZGAT’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi kişi yaralandı.

5 kişi yaralandı

YOZGAT’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi kişi yaralandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
18 Okunma
5 kişi yaralandı

İrfan Yücel yönetimindeki 34 DA 0690 plakalı otomobil Yozgat Sarıhacılı mevkiinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp karşı yola devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunun eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ailenin İstanbul'dan Yozgat'ın Saraykent ilçesine yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi. Sürücü Yücel, kendisini bir aracın solladığını ona çarpmamak isterken kontrolü kaybedip direğe çarptığını ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Milli Şair Yozgat’ta Anıldı
Milli Şair Yozgat’ta Anıldı
Masa başında tatbikat
Masa başında tatbikat
Proje hazırlama eğitimi
Proje hazırlama eğitimi
Keven, sorun dinledi
Keven, sorun dinledi
Damla sulama çalışması
Damla sulama çalışması
SAHANIN YERi NETLEŞTi
SAHANIN YERi NETLEŞTi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim