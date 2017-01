5 genç aranıyor!

Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği, gençleri ücretsiz İtalya ve Bulgaristan’da açılacak eğitim kurslarına göndermek üzere çağrıda bulundu. Sorgun Gençlik Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, ortağı oldukları İtalya ve Bulgaristan Ulusal Ajansınca finanse edilen Erasmus+ KA1 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Programı - Eğitimi Kursu kapsamında toplamda 5 gencin gönderileceği belirtildi. Gençler için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmeye yönelik proje kapsamında, 15-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında İtalya’da, 19-29 Mart 2017 tarihleri arasında Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan eğitim çalışmalarına Yozgat’tan 5 genç gönderilecek. Seyahat, konaklama ve yemek masrafları proje kapsamında ücretsiz karşılanacağı belirtilerek, proje kapsamında eğitim çalışmalarına katılmak isteyen 18 yaş üzerindeki tüm gençler ve gençlik çalışanlarının başvurabileceği ifade edildi.

Projelerle ilgili şu bilgiler yer aldı:

- "Social Innovation Match" isimli proje 15-20 Mayıs 2017 – İtalya

Projenin konusu: Sosyal İnovasyon, Gençler için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmektir.

- "Youth workers – the engine of social change in marginalized communitiesh" isimli proje 19-29 Mart 2017 - Bulgaristan

Proje azınlıklarla ve sosyal açıdan dezavantajlı gençlerle yerelde çalışan gençlik çalışanlarını ülkelerinde eğitmeyi amaçlamaktadır.

Projenin amaçları:

1 - Marjinal grupların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere sahip olacak şekilde genclik çalışanlarını eğitmek,

2 - Kültürler arası beceriler ve paylaşılmış değerler geliştirmek ve bunu yaparken etno kültürel kimliği korumak ve toplumun tüm bireylerinin eşit imkanlara erişimini sağlamak,

3- Danışman mekanizmalar kurmak ve böylece tüm kamu ve genclik için politik alanlara erişimi sağlamak özellikle marjinal gruplar için,

4 - Bu konuda kurumların ve toplumun hassasiyetini artırmak,

Proje aktiviteleri:

1- Gençlik çalışanlarının eğitim entegresi, kültürlerarası eğitimi, devamlı eğitime motivastonunun artırılması, marjinal grupların okulu erken bırakmasının azaltılması konularında eğitim seviyelerinin artırılması.

2- Sağlık ve Savunuculuk.

3- İstihdam.

Başvuru detayları ve şartları:

- Seyahat, konaklama ve yemek masrafları proje kapsamında ücretsiz karşılanacaktır.

- Proje Bologna Şehrinde gerçekleştirilecektir.

- Projeye 18 yaş üzerindeki tüm gençler ve gençlik çalışanları başvurabilir.

- Projeye toplamda 5 katılımcı gönderilecektir.

- Projeye Yozgat öncelikli olmak üzere Türkiye genelinden başvurular kabul edilecektir.

- Katılımcılarda orta düzeyde İngilizce bilme zorunluluğu aranacak.

- Pasaportu ve Vizesi olmayan katılımcılara gerekli bilgi ve evrak konusunda yardımcı olunacaktır.

- Projede 12 ülkeden toplam 28 katılımcı yer alacaktır.

- Seçilen katılımcılara projenin tüm detayları ve haftalık faaliyet programı ayrıca gönderilecektir.

- Katılımcıların seçiminde cinsiyet eşitliğine dikkat edilecek ve seçim konusunda herkese eşit davranılacaktır.

- Başvuru yaparken lütfen iş plan takviminizi ve sınav tarihlerinizi kontrol ediniz. Bu proje şartları size uyuyorsa lütfen öyle başvurun.

- Projeye seçilen katılımcılarla tüm seyahat, görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalancaktır.

Başvurular:

İtalya: http://www.sorged.org/Hbr-99-Egitim-Kursu---Italya.html