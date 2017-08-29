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5 aylık askerdi

Yozgat, bayram öncesi teröre bir vatan evladını daha şehit verdi. Şırnak’ta 20 gün önce gerçekleşen operasyonda yaralanan merkez Delihasınlı Köyü nüfusuna kayıtlı 5 aylık Uzman Çavuş Muhammed Meriç, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 

5 aylık askerdi

Yozgat, bayram öncesi teröre bir vatan evladını daha şehit verdi. Şırnak’ta 20 gün önce gerçekleşen operasyonda yaralanan merkez Delihasınlı Köyü nüfusuna kayıtlı 5 aylık Uzman Çavuş Muhammed Meriç, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 

29 Ağustos 2017 Salı 07:00
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5 aylık askerdi

Yozgat, Kurban Bayramı öncesi şehit haberi ile sarsıldı. Şırnak’ta bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanarak, Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilen Yozgatlı Uzman Çavuş Muhammed Meriç’in dün şehit olduğu haberi geldi. 
5 AYLIK UZMAN ÇAVUŞDU
Acı haber Delihasanlı Köyü’nde yaşayan ailesini yasa boğdu. 
Muhammed Meriç, henüz 5 aylık uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yürütüyordu. 
Hain terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda kahramanca mücadele ederken şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Meriç için düzenlenecek cenaze töreninin zamanı ve yeri henüz netleşmedi.
İleri Gazetesi olarak Kurban Bayramı öncesi gelen acı haberin acısını hissettiğimiz belirtiyor, şehidimizin ailesine, Yozgat halkına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. 

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