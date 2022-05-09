‘5 ADIMDA GUVENLi TRAFiK’

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ sloganıyla uygulama yaptı. Meydan Yeri'nde yapılan uygulamada vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Polis ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı. Uygulamada emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Araç içerisinde bulunan çocuklara da kırmızı düdük hediye edildi. Uygulamanın kendi can güvenliği için olduğunu belirten sürücüler ve vatandaşlar ise ekiplere uyarılarından dolayı teşekkür etti. •İHA•