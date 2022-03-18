47 ARAÇ iLE MÜCADELE

Yozgat’ı son birkaç aydır etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava ile mücadele çalışmaları kapsamında Yozgat Belediyesi ekipleri 24 saat esasına göre çalışmalar yürüttü. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 30 bin ton karışımlı tuz kullanan Yozgat Belediyesi 40 ton da kaldırımlar için solüsyon kullandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta biranda karın bastırmasıyla kendilerinin hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek mevcut ekiplerinin sahada çalışmaya başladıklarını söyledi. Köse, karla mücadele konusunda da yazın almış oldukları araçlar ile sahaya çıkardıklarını vurgulayan Köse, bunun dışında Yozgat’ta özel olarak çalışan 25 civarında kepçeye ulaşarak bu süre zarfında onları da bünyelerine kattıklarının altını çizdi Köse, ‘’Yozgat il merkezimizde 205 kilometre yolumuz var. Bu yol ağamızı açtık. Fakat sürekli kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı açtığımız yollar da hemen kapanma oldu. Bizlerde çalışma arkadaşlarımıza katılım sağladık. Dediğimiz gibi yoğun tipiden dolayı sürekli kapanmalar yaşandığı için ekip arkadaşlarımız sürekli 205 kilometrelik yol üzerinde yoğun bir çalışma yaptı. Özellikle önce ana arterler olmak üzere hastane, sağlık ocakları, okulların tatil olmadıkları zaman okul yolları ve emniyetin yolları başta olmak üzere ilimizin tamamında etkin bir şekilde mücadele ettik. Karla mücadele ekibimiz 24 saat aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu sene makine olarak da hazırlıklıydık. Yazın araç filomuza katmış olduğumuz tüm araçlarımızda sahada aktif olarak çalıştık. Almış olduğumuz küçük iş makinalarımız vardı. Minik kepçelerde olan kaldırım tipi araçlarımız büyük makinaların giremediği yerleri onlarla temizledik’’ dedi.

Yozgat Belediyesi 150 personel, 8 kamyon, 5 kamyonet, 25 kepçe, 2 greyder, 2 mini kepçe, 2 loder ve 3 traktör olmak üzere 47 araç ile karla mücadele çalışmalarını yürüttü. Bu kapsamda 6 bin ton tuz, 24 bin ton kum olmak üzere 30 bin ton karışımlı tuz kullanan Yozgat Belediyesi, 40 ton da solisyon kullanarak kaldırımdaki karların erimesini sağladı.

