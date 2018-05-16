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452 dernek kaldı

YOZGAT’ta bugüne kadar kuruluşunu tamamlayıp, faaliyette bulunan 2 bin 554 dernekten 2 bin 102’si farklı nedenlere bağlı olarak faaliyetini durdururken, geriye faaliyetini sürdüren sadece 452 dernek kaldı.

452 dernek kaldı

YOZGAT’ta bugüne kadar kuruluşunu tamamlayıp, faaliyette bulunan 2 bin 554 dernekten 2 bin 102’si farklı nedenlere bağlı olarak faaliyetini durdururken, geriye faaliyetini sürdüren sadece 452 dernek kaldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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452 dernek kaldı

Bu derneklerin nevilerine göre dağılımında ilk üç sırayı dini hizmetler, spor ve mesleki dayanışma dernekleri aldı. Derneklerin verdikleri beyannamelerin incelenmesini müteakiben istatistiki verileri paylaşan Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat’ın dernek sayısı bakımından 81 il arasında 54’üncü sırada yer aldığını söyledi. Rakamsal verilere göre, 2017 yılı sonu itibarı ile faal olan ve mülki idare amirliğine beyannamesi verilen 448 derneğin 17 bin 84 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin bin 108 inin ise bayanlar oluşturuyor. Yozgat’ta, 2015 yılından beri dernek kuruluşunda azalışlar dikkat çekerken, yıllar bazında rakamlar ise 2016 yılında 439, 2017 yılında ise 448 dernek olarak  kayda geçti. 2018 yılının ilk beş ayında ise halen 452 dernek faaliyet gösteriyor. Yozgat, halen faaliyet gösteren dernek sıralamasında; 81 il arasında 54.sırada yer alıyor. Ülke genelinde en fazla dernek İstanbul’da, en az dernek ise Tunceli’de bulunuyor. Derneklerin faaliyet alanı esasına göre bakıldığında, 89 dernekle spor hizmetleri ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 87 dernekle dini hizmetler ve 59 dernekle mesleki dayanışma dernekleri üçüncü sıraya yerleşiyor. Kendisine bağlı 34 spor kulübü derneğinin bulunduğu bir de federasyonun faaliyet gösterdiği Yozgat’ta; haliyle toplam 17 bin 84 üyenin 3 bin 998 i de spor hizmetleri alanında faaliyet gösteren derneklerin üyesi bulunuyor.  Derneklere bağlı olarak 10 lokal, 18 öğrenci yurdu, 5 iktisadi işletme ve kuran kursu, spor salonu ve lojman gibi bazı tesisler hizmet veriyor. 

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