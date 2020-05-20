4.5 G Hazırlığı

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’nin 45 G İnternet ağına dahil edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, 3 G internet ağı yerine 4.5 G internet kullanımına geçebilmek için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Ünal, ‘’Fiber optik kablo ve direk çalışmaları tamamlanmak üzere. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha kaliteli ve kesintisiz hızda internet hizmetini halkımız kullanmaya başlayacaktır’’ dedi.