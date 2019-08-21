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447 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 konut satışı oldu.

447 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 konut satışı oldu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:53
447 konut satıldı

Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 276 konut satışı, yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 491 konut satışı, yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 576 konut satışı,  yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari, 66 konut ile Şırnak oldu. Yozgat’ta ise aynı dönem içerisinde 447 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 38 bin 931 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 38,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 709 konut satışı, yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 35 konut satışı ile Ankara,  2 bin 12 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 azalış göstererek 38 bin 90 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 6 bin 247 konut satışı, yüzde 16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,1 oldu. Ankara 3 bin 774 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 212 konut satışı ile Antalya izledi. Yozgat' ta 2019 Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,69 azaldı. Dönem içerisinde 524 konut satışı oldu. Bir önceki aya göre ise yüzde 88,61 artarak,  447 oldu. Dönem içerisinde 237 konut artışı gerçekleşti. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el 304 konut satışı ile satış payı yüzde 68,01 olurken, ilk satışlarda 143 konut ile yüzde 31,99 oldu.

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447 Konut Satıldı
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