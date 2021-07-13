408 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 747 konut ile yüzde 45,38 azalırken, bir önceki aya göre ise 190 yüzde 114,74 artarak 408 oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 253 konut ile yüzde 62,01, ilk satışların payı ise 155 konut ile yüzde 37,99 oldu.