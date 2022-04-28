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40 HADiS 40 AYET

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '40 Hadis 40 Ayet’ yarışması tamamlanırken, finalde karşı karşıya gelen iki okul yenişemedi.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:43
40 HADiS 40 AYET

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonunda gerçekleştirilen final turuyla sona eren yarışmanın finalinde oldukça çekişmeli geçti. Finalde yenişemeyen Kadıgüllü Şehit Halit Aksu Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 1’inci seçilirken, Fatih Ortaokulu ise yarışmayı 2’inci olarak yarışmayı tamamladı. Yarışmada birinci olan öğrencilere 650 lira, madalya ve Sarıkaya Müftülüğü tarafından hazırlanan kitap setini verilirken, ikinci olan okul öğrencilere ise 250 lira, madalya ve Sarıkaya Müftülüğü tarafından hazırlanan kitap setini hediye edildi. Yarışma jürisine ise Sarıkaya Müftülüğü tarafından kitap seti hediye edildi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ‘’Bu güzel ve anlamlı organizasyonun hazırlanmasında emek veren tüm öğretmenlerimize ve yarışmaya katılım gösteren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.

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