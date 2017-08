40 günde Kur’an Kursu

Yozgat Belediyesi’nin arsa tahsisinde bulunduğu alanda İşadamı İdris Duyar’ın yapımını üstlendiği “Kur’an Kursu” inşaatı 18 Ağustos Cuma günü itibari ile tamamlandı. Söz verdiği gibi kursu 40 günde tamamlandığını söyleyen İşadamı İdris Duyar, inançlı bir neslin yetişmesine vesile olacak ilim, irfan yuvasını söz verdiği tarihte Yozgat’a kazandırmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Duyar, Kur’an Kursu’nun yapımı sırasında temel atma törenine katılan Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’a 40 günde tamamlayıp, hizmete sunma sözü verdiğini belirterek; “Bundan iki ay önce Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım Arslan beni makamına davet ederek, Kur’an Kursu yeri vereceğini söyledi. Bana kısmet oldu, Sayın Kazım Bey de vesile oldu. Vali Bey ve Sayın Belediye Başkanımıza 40 gün içerisinde Kur’an Kursu’nu tamamlayacağıma söz vermiştim. Bu gün (Cuma) 40’ıncı günümüz. Allah’ın izni ile 40 günde bitirdik. Allah içine dolu dolu talebeler nasip eylesin. Bayram sonuna açılışımız yapılacak” dedi.

240 metre kullanım alanı bulunan ve her katı 4 kattan oluşan binanın özellikleri hakkında da bilgi veren Duyar, şunları söyledi: “Bina 4 kattan oluşuyor, her kat 240 metre kullanım alanına sahip. Her katta lavabolar, çocukların abdest alma yerleri, tuvaletleri, kombileri, mutfak dolabı, yemekhanesi, 2 tane girişte dükkanı dini yayınlar satışı için. İnşallah Sayın Belediye Başkanımızın bildireceği bir tarihte bayram sonrası açılışımız yapılacak. Tamamıyla her şeyi ile birinci sınıf kalitede kendi evime yapmadığımı buraya yaptım.Yozgatlı için varıp, başkası gibi kazanıp da farklı yerlerde yiyen bir kişi değilim. Yozgatlıyım Yozgat’a harcarım. Bir kuruşum da olsa Yozgat için harcamak için gayret ederim. İnşallah Yozgat için hayırlı olur.”