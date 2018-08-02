Yozgat'ın tescilli yemeğini tatmak isteyenler, kente akın ederken pişirildikten sonra testisi kırılarak çıkarılan kebap, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden biri olan testinin içine konan et, sebze ve baharatların pişirilmesiyle oluşturulan testi kebabını yiyebilmek için kentteki lokantalarda yılda yaklaşık 40 bin testi kırılıyor. Damaklarda muhteşem bir tat bırakan ve özenle hazırlanan testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates ve biber doğranarak sarımsakla bir kaba konuyor. Tercihe göre kuzu ve dana etiyle birleşen sebzelere baharatlar da koyulduktan sonra harmanlanıyor ve malzemeler testilere yerleştiriliyor. Özellikle Kuzu ve Bozok Yaylası'nda kekikle beslenen hayvanların etleri tercih ediliyor. Kuyruk yağı ve defne yaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı hamurla kapatılarak kebap pişirilmeye hazır hale getiriliyor. Meşe kömürüyle yakılan ateşte 2-2,5 saat arasında kalan testi, kırılmak için müşteriye götürülüyor. Lokantadaki çalışanlar tarafından testi kebabının hikayesi anlatıldıktan sonra müşteriden dilek tutulması isteniyor. Dileğini tutan müşteriler, çekiçle testiyi kırıyor ve afiyetle muhteşem lezzeti tadıyorlar.