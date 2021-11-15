4 zanlı tutuklandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Sorgun ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 9 Kasım'da Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanmıştı.
15 Kasım 2021 Pazartesi 00:01