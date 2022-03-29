4 zanlı tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçeleriyle birlikte il merkezine bağlı Bektaşlı ile Bahariye köylerine uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i de serbest bırakıldı. •iha•