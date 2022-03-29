Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

4 zanlı tutuklandı

Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

29 Mart 2022 Salı 00:17
4 zanlı tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçeleriyle birlikte il merkezine bağlı Bektaşlı ile Bahariye köylerine uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i de serbest bırakıldı. •iha•

Anahtar Kelimeler:
4 Zanlı TutuklandıIlerigazetesiMartSalı2022YozgatSorgunIleriGazeteHaber4 ZanlıBoğazlıyanSarıkayaYenifakılı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Münazara yarışması tamamlandı
Münazara yarışması tamamlandı
insanları geçmişe götürdü
insanları geçmişe götürdü
BAHADINLI YAŞLILAR GENÇLEŞTi
BAHADINLI YAŞLILAR GENÇLEŞTi
Oktay, E-Spor söyleşilerine katıldı
Oktay, E-Spor söyleşilerine katıldı
Hastaların kalbi
Hastaların kalbi
‘GÖREV BENDE’
‘GÖREV BENDE’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim