4 Kişi tutuklandı…

YOZGAT Belediyesinde ‘zimmet’ iddiasıyla gözaltına alınan 7 personelden 4'ü tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.Ç, A.U.K, İ.C.A. ve M.B.T. tutuklandı. Ö.Ş, U.Ü. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (aa)