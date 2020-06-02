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4 Kişi tutuklandı…
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4 Kişi tutuklandı…

Yozgat Belediyesinde ‘zimmet’ iddiasıyla gözaltına alınan 7 personelden 4'ü tutuklandı.

02 Haziran 2020 Salı 22:02
4 Kişi tutuklandı…

YOZGAT Belediyesindezimmet’ iddiasıyla gözaltına alınan 7 personelden 4'ü tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.Ç, A.U.K, İ.C.A. ve M.B.T. tutuklandı. Ö.Ş, U.Ü. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (aa)

Son Güncelleme: 02.06.2020 22:19
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