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3’Ü BiR ARADA

Çekerek ilçesinde tesis edilmeye çalışılan Lavanta Adası, Trüf Mantarı ve Bal Ormanı sahasında dikimi yapılan fidanlar boy vermeye başladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:44
3’Ü BiR ARADA

ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından Çekerek Belediyesi ile ortaklaşa projelendirilen Lavanta Adası, Trüf Mantarı ve Bal Ormanı sahalarına geçen yıl dikimleri yapılan fidanlar boy vermeye başladı. Yozgat Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, Çekerek Orman İşletme Şefliği sınırlarında kurulan, Trüf Ormanı Ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulundu. Çekerek ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çekerek Barajı etrafında bin 10 dekarlık alanda Lavanta Adası, 100 dekar alanda Trüf Ormanı, 400 dekar alanda ise Bal Ormanı oluşturulması amacıyla geçen yıl fidan dikimleri yapıldı. Lavanta Adasına toplamda 150 bin lavanta, Trüf Ormanı’na 2 bin 750 trüf aşılı meşe fidanı ile 15 bin lavantanın dikimi planlandı. Bal Ormanı’na ise Bölge Müdürlüğümüz tarafından arıların faydalanacağı çiçekli ağaç ve bitkilerin dikim işlemi gerçekleştirildi. Dikimleri yapılan fidanların boy vermeye başladığı, Lavantaların ise dikilen alanlara koku yayarken, renkli görüntüler de oluşturduğu kaydedildi. 

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3’Ü BiR ARADA
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