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3’TE 1 KULUÇKA DESTEĞi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tarımsal Üretim Merkezi tarafından kurulan Kaz Üretim Merkezi faaliyete geçti. Merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlara yumurtaların 3’te bir karşılığında kuluçka desteği verilecek.

24 Mart 2022 Perşembe 00:12
3’TE 1 KULUÇKA DESTEĞi

Kaz üretiminin Şefaatli ilçesinde yaygınlaştırılması amacıyla faaliyete geçirilen Kaz Üretim Merkezi’nde kurulan kuluçka makineleri ile Şefaatli halkı ellerinde bulunan kaz yumurtalarını buraya getirerek kazlarının çoğalmasını sağlayacaklar. Proje Koordinatörü Şükrü Tanun Öztürk, Kaz Üretim Tesisinde 4 adet kuluçka gelişim makinesi, 4 adet yumurta saklama kabini, 2 adet kuluçka çıkım makinesi, 1 adet Fümigasyon odası, 1 adet yumurta kontrol odası ve 4 adet civciv hane ile birlikte faaliyetlerine başladığını söyledi. Elinde kaz yumurtası olup kuluçka etmek isteyen vatandaşları kuluçka merkezine davet eden Öztürk, ‘’Vatandaşlar tarafından Üretim Merkezine teslim edilen yumurtalardan çıkan yavruların 3’de 2’si vatandaşa, 3’de 1’i ise üretim merkezine verilmek şartı ile Yumurta adedi başına 10 lira vererek çıkan tüm yavruların vatandaşa verilecek. İlk etapta kaz yumurtası kuluçka edilecek olup ilerleyen zamanlarda diğer kanatlı hayvanların yumurtalarının kuluçka edilmesi durumunda ayrıca duyuru yapacağız’’ dedi. 

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