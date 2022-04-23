378 çocuğa ziyaret

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Öksüz Yetim Birimleri tarafından bu yıl içerisinde 378 çocuğun hanesine ziyaret gerçekleştirilirken, onların ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmaları sağlandı. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara verilen hizmetleri yaklaşık 1,5 yıl önce tek elde toplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm illerde oluşturulan Öksüz Yetim Birimleri aracılığıyla 7 bin 696 çocuğa hizmet götürdü. Bakanlıkça, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül yürütülmesi amacıyla 10 Eylül 2020’de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu. Bu doğrultuda, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmaları planlamak ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi sunmak amacıyla İl Müdürlüklerinde Öksüz Yetim Birimleri oluşturuldu. Birimlerde görevli meslek elemanları tarafından ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar tespit edilerek çocuklara ve ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu destek türü belirlenerek, ihtiyaçlar doğrultusunda çocukların ve ailelerin sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi sağlandı. Aynı zamanda çocuklara ve ailelerine, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, 2022 Mart ayı itibariyle 378 çocuğun hanesine ziyaret gerçekleştirerek, onların ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmalarını sağlandı. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlıkça, bu konuda sunulan hizmetlerle ilgili ailelere bilgi verilmesi, yas sürecinde çocukların ve ailelerin desteklenmesi amacıyla “Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi” de hazırlandı. Rehberde ebeveyn kaybı yaşamış ve yas sürecinde çocukların desteklenmesi, ebeveyn kaybı sonrası yapılacak iş ve işlemler, çocuklar ve ailelerine yönelik hizmetlere ilişkin bölümlerin yanı sıra, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için yapılabilecekler konusunda önerilere yer verildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocukların anne baba yoksunluğundan kaynaklanan sorunlarla baş edebilmesi, topluma uyum sağlayabilmeleri ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları amacıyla çeşitli mekanizmalarla birçok destekte bulunuyor.

Bu kapsamda ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için ailelerine sosyal ve ekonomik yardımlar yapılıyor. Bunun yanı sıra psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Mevcut durumda, öksüz ve yetim aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar başta olmak üzere birçok yardım programı yürütülüyor.