361 BiN KiŞiYE EĞiTiM

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) tarafından 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Afet Farkındalık Eğitimleri verildi. Yozgat’ta, Vali Ziya Polat ve İl AFAD Müdürlüğü, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitimleri kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor. Temel afet eğitimi ve deprem başta olmak üzere sıkça rastlanan afetlere yönelik eğitimleri içeren Afet Farkındalık Eğitimlerinde, Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) tanıtımı, psikolojik ilk yardım, afet ve afet sonrası manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamaları ile afetlerin insan psikolojilerine etkileri gibi konular anlatıldı. Eğitimlerde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar, afetlerden en az zararla kurtulabilmek için alınması gereken tedbirlere değinildi. AFAD ekipleri tarafından topluma afet bilincinin kazandırılması, afet durumunda toplumsal farkındalığı ve afet risklerine karşı bilinçlendirmeyi, afet risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kurumların yanı sıra muhtarlara, öğrencilere, kursiyerlere ve vatandaşlara eğitimler verildi. AFAD ekipleri, afetlerde doğru davranışların öğrenilmesinin ve bunların uygulamasının hayati önem taşıdığını vurgulanarak afetlere karşı yapılacak hazırlıklarda toplumsal güç birliğinin oluşturulması, afet risklerinin toplumsal güç birliği ile azaltılması gibi sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan birçok faydasının bulunduğunun altı çizildi.

2022 YILI ‘AFET TATBİKAT YILI’

İçişleri Bakanlığı, afetlere hazırlıklı bir Türkiye oluşturmak ve vatandaşları afetlerde güvende tutmak için 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan etmesinin ardından bu yılı da ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan etti. Bu kapsamda tatbikatlar yaparak halkı olası afetler için hazırlamaya çalışan Yozgat İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ayrıca bu yılda Afet Farkındalık Eğitimlerini sürdürecek.

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

Yozgat AFAD İl Müdürlüğü, Afet Farkındalık Eğitimlerini sürdürürken bir taraftan da AFAD Gönüllülük çalışmalarını yürütüyor. Yozgat AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, Yozgat’ta kayıtlı bin 432 AFAD gönüllüsü bulunduğunu belirterek, ‘’AFAD Gönüllüsü eğitimleri kapsamında İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm liselerde planlama dahilinde Afete Hazırlık Kulübü öğrencileri ziyaret edilerek AFAD Gönüllüsü Sistemi tanıtılmaktadır. Bu öğrenciler arasından Temel AFAD Gönüllüsü kazanımı hedeflenmektedir. Ayrıca İlimizde bulunun Halk Kütüphanesi, KYK Yurtları ve Gençlik Merkezleri ziyaret edilerek belirli bir planlama dahilinde AFAD Gönüllüsü tanıtımları gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu faaliyetler aylık bazda AFAD Başkanlığı ile paylaşılmaktadır’’ diye konuştu. AFAD Gönüllüsü saha eğitimleri kapsamında ise il genelinde çalışmaların devam ettiğini ve 13-25 Eylül tarihleri arasında 19 AFAD Gönüllüsüne Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri verildiğini söyleyen İbiş 2022 yılında bu sayıyı 160’a yükseltmeyi hedeflendiklerini vurguladı.

AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI

Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak, daha çok vatandaşa ulaşmak, vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildiğini söyleyen Yozgat AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, ’’Yerli ve milli bir yazılım olarak öne çıkan, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmak son derece kolay. Tüm IOS ve Android kullanıcılarının yararlanabileceği uygulama, App Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebiliyor’’ dedi. •Sümeyye İlhan•