350 fidan dikildi

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, gelecek kuşaklara daha yeşil bir Özükavak bırakmak amacıyla, beldenin farklı bölgelerine yaklaşık 350 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Ünal, yaylaların iç kısmı ve yol kenarları çift taraflı olmak üzere kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması başlattıklarını bildirdi. Ünal, ‘’Kasabamız genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaya yolu kenarında çift taraflı hummalı bir çalışma gerçekleştirerek, yaklaşık boyları 1,5 metre ile 3,5 metre arasında değişen Çam, Benjamin, top Akasya, Çınar türlerinde toplam 350 fidan ve ağaç toprakla buluşturuldu’’ dedi.